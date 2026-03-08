La Roma cade a Marassi e viene agganciata dal Como | il Genoa di De Rossi sorprende i giallorossi

La Roma ha perso 2-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa, mentre il Como si è avvicinato in classifica. La squadra di De Rossi ha ottenuto la vittoria contro i giallorossi, che ora vedono più difficile il percorso verso la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato che ha influito sulla posizione in classifica di entrambe le squadre.

La Roma perde 2-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa e complica il cammino per la qualificazione in Champions. La squadra di Gasperini resta a 61 punti e viene agganciata dal Como, con la Juventus attardata di una sola lunghezza. Una corsa avvincente, che vedrà i giallorossi impegnati nel prossimo turno proprio contro i lariani di Fabregas. Primo tempo senza occasioni da gol, i rossoblù sorprendono per l’aggressività ma non riescono a creare occasioni pericolose. Nella ripresa si accende il match. Segna prima al 52’ Junior Messias su calcio di rigore, dopo tre minuti arriva il pareggio di testa di Evan Ndicka, al terzo gol consecutivo in campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma cade a Marassi e viene agganciata dal Como: il Genoa di De Rossi sorprende i giallorossi Il Genoa di De Rossi gela la Roma: Vitinha decide la sfida di MarassiIl fortino di Marassi si conferma territorio ostile per le ambizioni d’alta classifica della Roma, che nel tardo pomeriggio di oggi cade sotto i... Genoa-Roma 2-1: Messias e Vitinha regalano a De Rossi il primo successo sui giallorossiGenova 8 marzo 2026 - Daniele De Rossi ce la fa e per la prima volta in carriera sconfigge la Roma. Approfondimenti e contenuti su La Roma cade a Marassi e viene.... Temi più discussi: Genoa - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Manca un rigore alla Roma contro il Genoa? Calvarese non ha dubbi: Episodio chiarissimo; Genoa, contro la Roma domenica alle 18, lunch-match contro il Verona; Le date della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta. Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVELa Roma cade a Marassi: 2-1 per il Genoa. Succede tutto nel secondo tempo. Messias sblocca la partita su rigore dopo l'intervento in ritardo di Pellegrini su Ellertsson. Passano tre minuti e N'Dicka f ... corrieredellosport.it La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi (ora la Champions è a rischio)La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi: ecco il report del match ... ilnapolista.it FINISCE QUI! IL GENOA DI DE ROSSI BATTE 2-1 LA ROMA E FA UN BALZO CLAMOROSO VERSO LA SALVEZZA Per la Roma non c'è più margine di errore nella corsa Champions - facebook.com facebook La Roma a Marassi fa troppo poco: il Genoa di De Rossi vince 2-1 dopo un secondo tempo scoppiettante. La apre Messias su calcio di rigore, poi l'immediato pareggio giallorosso con il terzo gol consecutivo Ndicka: nel finale la decide poi Vitinha con una za x.com