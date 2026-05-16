Genoa-Milan Allegri obbligato a vincere | ecco le probabili formazioni della sfida

Il match tra Genoa e Milan si avvicina e le formazioni probabili sono state rese note. Il Milan si prepara a scendere in campo con alcuni cambi rispetto alle ultime uscite, mentre il Genoa si appresta a schierare la formazione titolare. La partita è prevista tra pochi giorni e le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Allegri, tecnico del Milan, ha dichiarato l’obiettivo di ottenere una vittoria in questa sfida.

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Dopo gli ultimi risultati negativi, il Milan deve assolutamente concentrarsi e ritornare a vincere. Il diavolo di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, cosa che fino ad un mese fa era più che certa, deve fare 2 vittorie su 2. Contro il Genoa di De Rossi, domenica alle ore 12:00, i rossoneri dovranno conquistare i primi 3 punti di 6. Ma quali possono essere gli uomini che scenderanno in campo? Vediamo le probabili formazioni delle due squadre De Rossi dovrebbe scendere in campo con la solita coppia formata da Vitinha-Colombo in attacco, ma spera di recuperare anche Ekhator. Baldanzi dovrebbe giocare dal dal primo minuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Allegri obbligato a vincere: ecco le probabili formazioni della sfida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La CONFERENZA in 5 minuti! Allegri alla vigilia di MILAN-GENOA Sullo stesso argomento Verso Genoa-Milan, probabili formazioni: torna Tomori. Allegri si gioca la ChampionsDopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, in Casa Milan ci si aspetta una bella risposta. Verona-Milan, probabili formazioni: ecco gli uomini scelti da AllegriDomani pomeriggio, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo in trasferta allo stadio 'Bentegodi contro il Verona per la... Genoa-Milan, Allegri: Nuovo infortunio. Modric c’è. La verità sulla lita con IbraLe dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della partita contro il Grifone, in programma a Marassi. Le sue risposte ai giornalisti ... milanlive.it Genoa-Milan: Allegri obbligato a vincere per la corsa ChampionsGenoa-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, fruibile in tv tramite app su smart TV compatibili, console PlayStation e Xbox, Amazon Fire TV Stick, ... lifestyleblog.it