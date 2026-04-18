Verona-Milan probabili formazioni | ecco gli uomini scelti da Allegri

Per la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A, sono state annunciate le probabili formazioni da parte degli allenatori. La sfida si svolgerà in un contesto di alta tensione e con obiettivi diversi per entrambe le squadre. Le scelte dei giocatori saranno decisive per l’andamento dell’incontro, che si preannuncia interessante per i tifosi di entrambe le parti.

Domani pomeriggio, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo in trasferta allo stadio 'Bentegodi contro il Verona per la 33esima giornata di Serie A. Vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni del match le novità dei due rispettivi allenatori. Per Sammarco, Bella-Kotchap rimane ancora in dubbio, mentre Suslov torna disponibile dopo la squalifica. in Attacco potrebbe partire Orban assieme a Bowie. VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco Dopo due sconfitte, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi vogliono rifarsi: in difesa confermati Tomori-Gabbia-Pavlovic.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, probabili formazioni: ecco gli uomini scelti da Allegri Milan Verona 3-0: NKUNKU SHOW, chiedete scusa ad Allegri Notizie correlate Leggi anche: Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna Lazio-Milan, probabili formazioni: sciolti gli ultimi due dubbi di Allegri. Ecco chi giocheràLazio-Milan, partita importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri: dopo il pareggio tra le mille polemiche dell'Inter contro l'Atalanta il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche; Verona-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Probabile Formazione - 33° Giornata; Probabili formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Tomori e Orban. Probabili formazioni Verona-Milan: Orban in pole, la decisione su Leao e PulisicProbabili formazioni Verona Milan - Le possibili scelte di Sammarco e Allegri per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Verona-Milan, dove vederla in tv e streaming: orario, probabili formazioni e guida completa alla partitaVerona-Milan: orario, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni della sfida di Serie A. Tutte le informazioni sul match. milanosportiva.com La squadra parte verso #VeronaMilan, con una novità in attacco x.com #Sammarco: “Il #Milan sarà arrabbiato, ma il #Verona è ferito. Dovevamo fare qualcosa in più per rendere pazzo questo finale di campionato” facebook