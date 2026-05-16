Genoa i convocati di De Rossi per il match contro Il Milan | la scelta su Baldanzi e Norton-Cuffy

Il Genoa ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Milan. Tra i presenti ci sono alcuni nomi nuovi, mentre altri sono stati lasciati fuori. La selezione include diversi titolari e alcuni giovani promesse, con attenzione particolare alle condizioni di Baldanzi e Norton-Cuffy, che sono stati valutati per questa partita. La lista dei convocati è stata comunicata ufficialmente dal tecnico, che è chiamato a decidere chi potrà scendere in campo. La partita si giocherà tra pochi giorni.

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