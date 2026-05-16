Genoa i convocati di De Rossi per il match contro Il Milan | la scelta su Baldanzi e Norton-Cuffy
Il Genoa ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro il Milan. Tra i presenti ci sono alcuni nomi nuovi, mentre altri sono stati lasciati fuori. La selezione include diversi titolari e alcuni giovani promesse, con attenzione particolare alle condizioni di Baldanzi e Norton-Cuffy, che sono stati valutati per questa partita. La lista dei convocati è stata comunicata ufficialmente dal tecnico, che è chiamato a decidere chi potrà scendere in campo. La partita si giocherà tra pochi giorni.
Domenica alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I rossoneri potranno contare su Modric, che come annunciato da Allegri in conferenza stampa, sarà a disposizione grazie a una speciale maschera protettiva. Tra le fila del Diavolo spiccano le assenze di Leao, Saelemaekers ed Estupinan, costretti a saltare la sfida per squalifica. Lato Genoa, anche De Rossi dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti. Per il Genoa, tornano a disposizione Baldanzi e Otoa, pienamente recuperati dai problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime settimane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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