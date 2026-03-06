Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma | Saremo pronti a tutto non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati Ecco come sta Baldanzi

Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Roma, annunciando che la squadra sarà pronta a tutto. Ha precisato di non sapere ancora se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati per la sfida. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Baldanzi, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La partita di Serie A si avvicina e si preannuncia molto combattuta.