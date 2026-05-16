Genesi del Metropolismo di Paladini
CASTELFIORENTINO Un artista dalle mille esperienze: viaggiatore, alpinista, esploratore, archeologo. Sono alcuni tratti della personalità poliedrica di Nico Paladini, fondatore della corrente del Metropolismo, che presenterà le sue opere all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) dal 19 al 31 maggio, nell’ambito del progetto "Bego Back2" che dal mese di giugno lo vedrà protagonista alla Cappella della Visitazione di Castelfiorentino. L’inaugurazione, alle 18 di martedì prossimo. "Genesi del Metropolismo" (questo il titolo della mostra) intende ripercorrere il cammino artistico di Nico Paladini, che ha alternato varie esperienze di lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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