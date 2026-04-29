Anteprima per Jazzinsieme | a Polcenigo Bitches Brew genesi del capolavoro di Miles Davis

A pochi giorni dall'apertura della mostra dedicata a Miles Davis, che si terrà a Villa Cattaneo a Pordenone dall’8 maggio al 12 luglio, Jazzinsieme 2026 organizza un’anteprima con musica e parole. L’evento si svolge a Polcenigo e presenta “Bitches Brew”, il celebre album di Miles Davis, e la sua genesi. L’iniziativa anticipa il grande appuntamento espositivo dedicato al musicista.