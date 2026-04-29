Anteprima per Jazzinsieme | a Polcenigo Bitches Brew genesi del capolavoro di Miles Davis
A pochi giorni dall'apertura della mostra dedicata a Miles Davis, che si terrà a Villa Cattaneo a Pordenone dall’8 maggio al 12 luglio, Jazzinsieme 2026 organizza un’anteprima con musica e parole. L’evento si svolge a Polcenigo e presenta “Bitches Brew”, il celebre album di Miles Davis, e la sua genesi. L’iniziativa anticipa il grande appuntamento espositivo dedicato al musicista.
Mentre sale l’attesa per l’inaugurazione della straordinaria mostra pordenonese Miles Davis 100 – Listen To This! in programma dall’8 maggio al 12 luglio a Villa Cattaneo, a Pordenone, Jazzinsieme 2026 propone una gustosa anteprima dell’evento espositivo, tra musica e parole. L’appuntamento è per.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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