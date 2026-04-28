? Cosa sapere Stefano Massini presenta lo spettacolo Donald al Politeama Rossetti di Trieste il 28 aprile.. La pièce analizza le origini familiari e l'ascesa imprenditoriale di Donald Trump.. Il Politeama Rossetti di Trieste ospiterà nelle serate del 28 e 29 aprile alle ore 20.30 lo spettacolo teatrale di Stefano Massini intitolato Donald, una narrazione che scava nelle radici dell’uomo prima della sua ascesa al potere presidenziale. Dopo aver conquistato il pubblico con i monologhi dedicati a Freud e a Mein Kampf, l’autore torna sul palco del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per offrire una chiave di lettura inedita sulla figura che domina il dibattito internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massini a Trieste: la genesi segreta del mito di Donald Trump

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