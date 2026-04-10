Sei mesi dopo l'inizio della tregua tra Israele e Hamas, oltre 700 persone hanno perso la vita e più di 2.000 sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza. Durante questo periodo, gli aiuti umanitari sono stati difficili da far arrivare, e le operazioni di evacuazione medica sono rimaste bloccate. La situazione dei civili continua a restare critica, anche se il cessate il fuoco è in vigore da diversi mesi.

Oltre 700 persone sono state uccise e più di 2.000 sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza durante i sei mesi di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mentre le condizioni della popolazione civile non sembrano migliorate più di tanto. Il 10 ottobre 2025 entrava in vigore la tregua a Gaza. Sei mesi dopo, attacchi aerei, bombardamenti e sparatorie continuano a colpire la popolazione civile, mentre progressivamente si espande il controllo militare di Israele sulla Striscia. Al 9 aprile, secondo i dati del ministero della Salute del territorio costiero, erano state uccise almeno 738 persone e altre 2.036 erano rimaste ferite. Non si tratta di episodi isolati, secondo diverse ong internazionali presenti nella Striscia, ogni mese si registrano violenze con numerosi feriti, anche tra i minori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaza, sei mesi dopo: oltre 700 persone uccise durante la tregua tra Israele e Hamas, gli aiuti restano ostacolati e le evacuazioni mediche sono ferme al palo

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