A Gaza si segnala la nomina di un nuovo leader di Hamas, dopo che il precedente aveva ricoperto ruoli di rilievo internazionale. Recentemente, è stato visto partecipare a un evento organizzato da Al Jazeera, dove ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano e la rappresentante delle Nazioni Unite. L’occasione risale a febbraio, durante il 17° Forum di Al Jazeera, un incontro che ha attirato diverse personalità di spicco dal panorama internazionale.

Ve lo ricordate Khaled Mashaal? Era il capo estero di Hamas che lo scorso febbraio aveva partecipato al 17th Forum di Al-Jazeera assieme al ministro degli Esteri iraniano e niente di meno che la Special Rappourter delle Nazioni Unite, Francesca Albanese. Oggi, il quotidiano libanese Al-Akhbar ha riportato che, dopo le "elezioni" interne al gruppo terroristico palestinese, Mashaal è stato scelto come capo dell'Ufficio politico. Un sostenitore della "resistenza palestinese", glorificatore del 7 ottobre e strenuo oppositore del disarmo di Hamas. Assieme a lui, Khalil al-Hayya - già negoziatore per lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi - è stato scelto come capo a Gaza mentre Zaher Jabareen in Cisgiordania.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza, ecco il nuovo leader di Hamas che stava con Albanese al forum di Al Jazeera

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