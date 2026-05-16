Un raid aereo israeliano ha causato la morte di sette persone a Gaza City, creando scompiglio tra la popolazione locale. L’attacco si è verificato nel corso della notte e ha provocato danni e disagi nella zona colpita. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze specifiche dell’operazione o sull’identità delle vittime. La situazione resta tesa e si susseguono segnalazioni di ulteriori mobilitazioni militari nella regione.

Un attacco aereo israeliano ha colpito Gaza City uccidendo sette persone. Il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno affermato che l’offensiva ha preso di mira Izz al-Din al-Haddad, il leader dell’ala militare di Hamas nella Striscia, nota anche come Brigate Qassam. Tuttavia non è stato immediatamente chiaro se l’uomo fosse rimasto ucciso. Sono invece decine i civili feriti nel raid, hanno fatto sapere i funzionari sanitari dell’ospedale da campo Saraya della Mezzaluna Rossa Palestinese e dell’ospedale Shifa, dove sono state trasportate le vittime. Questo articolo Gaza City, raid israeliano... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza City, raid israeliano uccide sette persone: caos dopo l'attacco

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