Protezione civile Gaza ' sette vittime in raid israeliano'

Nella notte, raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno provocato la morte di sette persone. Nonostante un cessate il fuoco in vigore dall’ottobre precedente, gli attacchi hanno causato nuove vittime tra la popolazione locale. La protezione civile della zona ha confermato i decessi e sta intervenendo sui luoghi degli incidenti. La situazione rimane tesa, con le tensioni che continuano a coinvolgere la regione.

Raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso 7 persone nella notte, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. L'ha annunciato il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza. Mahmoud Bassal, portavoce del gruppo, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha affermato che un drone israeliano ha lanciato due missili vicino a un posto di polizia nel campo profughi di Al-Bureij. Oltre ai sette morti, ha aggiunto, diverse altre persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. L'esercito israeliano ha affermato di essere al lavoro per verificare le informazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile Gaza, 'sette vittime in raid israeliano' Gaza, quattro palestinesi morti in raid israeliano: i funerali delle vittimeAlmeno quattro palestinesi sono morti in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dalle autorità ospedaliere. Raid israeliano su Gaza, media: “Uccisi cinque palestinesi: tra le vittime tre giornalisti”Secondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un’automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque... Netanyahu Orders Renewed Strikes on Gaza Shattering Fragile Truce Si parla di: Raid sulla Striscia e sul Libano Il dissenso viene represso in casa. Protezione civile Gaza, 'sette vittime in raid israeliano'Raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso 7 persone nella notte, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. L'ha annunciato il servizio di soccorso della protezi ... ansa.it La delegazione iraniana arrivata in PakistanTra le condizioni poste per partecipare ai colloqui l’Iran chiede anche la cessazione degli attacchi israeliani in Libano ... rsi.ch