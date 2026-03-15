Un attacco aereo israeliano ha provocato la morte di almeno quattro persone nella Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sono due bambini e una donna incinta di due gemelli. L'operazione si è svolta domenica e ha causato la perdita di vite in un’area già segnate dai conflitti. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle circostanze dell’attacco.

Almeno quattro palestinesi, tra cui due ragazzi e una donna, incinta di due gemelli, sono stati uccisi domenica da un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Lo hanno fatto sapere le autorità ospedaliere. Il raid ha colpito una casa a Nuseirat, un campo profughi urbano nel centro di Gaza, uccidendo una coppia di trentenni e il loro figlio di 10 anni, secondo quanto riportato dal vicino ospedale dei martiri di Al-Aqsa. La quarta vittima, un vicino di casa di 15 anni, è stata portata all’ospedale Awda di Nuseirat. Il fratello minore del ragazzo è rimasto ferito nello scoppio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, attacco israeliano uccide quattro persone: tra loro due bambini e una donna incinta

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