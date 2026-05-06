Oggi si svolge un derby italiano nel torneo WTA di Roma del 2026, inserito nel programma degli Internazionali d’Italia. L’incontro si gioca nel tabellone femminile e viene trasmesso in diretta televisiva e streaming. Entrambe le giocatrici, in buona forma, avrebbero preferito evitare lo scontro a causa del momento favorevole in cui si trovano.

Derby italiano agli Internazionali d’Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l’una che l’altra avrebbero evitato a causa del momento positivo. Lisa Pigato e Tyra Grant, infatti, vengono da momenti decisamente buoni nella parte recente delle rispettive carriere. Proprio di recente, infatti, la classe 2003 bergamasca si è aggiudicata il WTA 125 di Madrid, che le ha consentito di ritornare su una mappa, quella del tennis italiano, che non ne ha mai dimenticato il potenziale. Quanto alla romana del 2008, invece, la forma è quella del WTA 1000 di Madrid, che l’ha vista giungere dalle qualificazioni al secondo turno, sfruttando bene la wild card concessale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Notizie correlate

Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole...

Dove vedere in tv Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConfermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d’esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato; WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno; IBI 26, il tabellone delle italiane; Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante.

Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it

Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivanteInternazionali d’Italia: la 22enne bergamasca, numero 141 al mondo, mercoledì 6 maggio sfiderà la 18enne promessa del tennis italiano. ecodibergamo.it

Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook

Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante x.com