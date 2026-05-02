David può lasciare la Juventus in estate? Due club hanno già chiesto informazioni sul canadese Il punto sul suo futuro

Due club, uno della Premier League e uno turco, hanno già mostrato interesse per il giocatore canadese in vista della prossima sessione di mercato estiva. La Juventus dovrà valutare le offerte e le possibilità di una cessione, mentre il futuro del calciatore rimane ancora da definire. La situazione si inserisce nel quadro delle trattative in corso per la prossima finestra di trasferimenti.

di Luca Fioretti David può lasciare la Juventus in estate? Il Fenerbahce e un club di Premier League chiedono le prime preziose informazioni. Il mercato in uscita diventa incandescente per i bianconeri. Dopo una annata certamente non esaltante e ricca di difficoltà, il destino di Jonathan David potrebbe essere lontano dall’Italia. Le altissime aspettative iniziali sono state deluse e le prestazioni non hanno convinto la dirigenza, che per questi evidenti motivi sta considerando l’ipotesi di una separazione in vista della finestra estiva. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le indiscrezioni fornite da Nicolò Schira confermano questo scenario internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David può lasciare la Juventus in estate? Due club hanno già chiesto informazioni sul canadese. Il punto sul suo futuro Notizie correlate David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra!David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da... David lascia la Juventus? Questi due club sulle tracce del canadesedi Redazione JuventusNews24David lascia la Juventus? Questi due club sulle tracce del canadese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milvia Marigliano, l’intervista all’attrice candidata ai David: Con il cinema, ci siamo incontrati; Juventus, piano recuperi per Yildiz e Thuram verso il Milan; David agitati. Castellitto attacca: Demolire tutto; David di Donatello 2026, il boicottaggio divide il cinema. Juventus, David ha già la valigia pronta: lo scambio per soffiarlo all’Inter | CML’attaccante canadese non ingrana e dopo una sola stagione potrebbe lasciare Torino. L’idea della Juve sul mercato per beffare i rivali nerazzurri La Juventus torna sotto per la corsa Champions, ... calciomercato.it David non fa rima con Spalletti: il canadese può uscire a gennaio, il Milan ci pensaDoveva essere il grande colpo dell’estate bianconera, l’uomo capace di raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic e guidare l’attacco della nuova Juventus. Invece, per Jonathan David, i primi mesi a ... it.blastingnews.com #David può lasciare la #Juve Le ultimissime sul canadese - facebook.com facebook David Ferrer esalta Jodar: “Ha messo in grande difficoltà Sinner, l’ha spinto al limite” - x.com