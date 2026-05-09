Kate Cassidy ha dichiarato di pensare a Liam Payne ogni giorno della sua vita, anche durante il matrimonio, ma ora si sente pronta a uscire con qualcun altro e a innamorarsi di nuovo. La donna ha parlato dopo diciotto mesi dalla morte del suo fidanzato, affermando di aver deciso di riprendere a frequentare persone e di essere aperta a nuove relazioni sentimentali.

Kate Cassidy si dice pronta a iniziare una nuova relazione sentimentale, a distanza di diciotto mesi dalla tragica scomparsa del suo fidanzato Liam Payne. L’influencer americana e il cantante britannico, celebre per aver fatto parte della boyband dei One Direction, avevano condiviso una storia d’amore durata due anni prima che Payne perdesse la vita nell’ottobre del 2024. In un video Cassidy ha detto di essere “pronta a ricominciare a frequentare qualcuno” un anno e mezzo dopo la morte del suo fidanzato Liam Payne, 31 anni, a causa di una caduta fatale dal balcone della sua camera d’albergo in Argentina. Nel suo recente post sui social, la 27enne ha spiegato di voler avere figli e una famiglia un giorno, e di sapere che il compianto cantante dei One Direction “lo avrebbe voluto” per lei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Penserò a Liam Payne ogni giorno per il resto della mia vita, anche al mio matrimonio. Ma ora sono pronta a uscire con qualcuno e innamorarmi”: parla Kate Cassidy

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