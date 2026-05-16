Il tecnico della Roma ha commentato il prossimo derby, previsto alle 12, definendolo non ideale ma sottolineando la motivazione della squadra. Ha aggiunto che la Lazio, nonostante abbia concluso da poco la stagione, resta una formazione di alto livello e ha affermato che i biancocelesti cercheranno di compromettere le loro strategie. La partita si avvicina, e le dichiarazioni evidenziano l’attuale stato d’animo delle due squadre in vista dell’incontro.

"La Lazio farà di tutto per rovinarci la frittata.", dice il tecnico della Roma ROMA - "La Lazio è un'ottima squadra anche se ha finito la stagione. L'unica motivazione è cercare di impedire alla Roma di arrivare in Champions. Noi abbiamo motivazioni più vere e forti, ma il derby è sempre difficile da giocare. Allo stesso tempo non possiamo pensare che loro abbiano un morale straordinario in questo momento, ma sicuramente faranno di tutto per rovinarci la frittata.". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio, che si disputerà alle 12 di domenica dopo l'accordo trovato tra la Lega Serie A e la Prefettura al termine di un lungo braccio di ferro approdato al Tar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini "Derby alle 12 non il massimo, ma siamo motivati"

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