Gian Piero Gasperini, allenatore della squadra di calcio, ha espresso il suo disappunto riguardo alla programmazione della partita prevista per le 12 di domenica. La decisione di spostare l’orario ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, in particolare dopo alcune decisioni prese dall’organismo responsabile delle turnazioni. Il tecnico ha commentato la questione alla vigilia del derby, evidenziando come la scelta oraria possa influire sulla preparazione e sull’organizzazione della squadra.

Gasperini alla vigilia del derby e dopo una manovra assurda che ha favorito la Roma che voleva giocare domenica alle 12. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Noi siamo così motivati e dentro questa rincorsa di provare a giocare per il 4° posto che siamo quelli meno accreditati a rispondere. Avremmo giocato a qualunque ora e qualunque giorno, ma non è stato un esempio di grande programmazione. Dispiace per i tifosi, anche quelli delle altre città e questo ha creato anche per le squadre stesse un disagio. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente lo trovo molto bello, che poi si giochi a mezzogiorno non è il massimo”. E perché gli ultras hanno detto che se non si fosse giocato lunedì, non sarebbero entrati? E perché la Roma li ha appoggiati? Le parole di Gianpiero Gasperini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ipocrita Gasperini fa pure la vittima: “Giocare alle 12 non è il massimo”

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