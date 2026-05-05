Roma-Lazio derby alle 12 | 30 per l’incrocio con gli Internazionali? Gasperini ‘risponde’ a Sarri

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30, con il match che si svolgerà in concomitanza con gli Internazionali di tennis. La partita ha suscitato discussioni e polemiche tra le due società e i loro allenatori, con alcune dichiarazioni pubbliche che hanno alimentato ulteriori tensioni. La data e l’orario sono stati definiti nonostante le proteste di alcuni rappresentanti dei club, che avevano chiesto una modifica.

(Adnkronos) – Continuano le polemiche intorno a Roma-Lazio, derby di Serie A in programma domenica 17 maggio. Cos'è successo? Al centro della discussione c'è il possibile spostamento dell'orario del derby della Capitale alle 12.30, a causa della concomitanza della finale degli Internazionali d'Italia 2026. Una possibilità (legata a una questione di ordine pubblico) che ha fatto infuriare – e non poco – il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure – ha detto l'allenatore dopo il successo contro la Cremonese in campionato -.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” Derby di Roma alle 12:30, Sarri esplode: "È un insulto, ecco cosa farò durante la partita"È un Maurizio Sarri furioso quello che nel post Cremonese-Lazio (finita 1-2, ndr) commenta il probabile (si attende ufficialità) orario del derby... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Effetto Internazionali, la Lega anticipa il derby Roma-Lazio alle 12.30; Concomitanza con il tennis? Il derby di Roma (17 maggio) passa all'ora di pranzo; Simonelli annuncia il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre; Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della Capitale. Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di Tennis. Scoppia la furia di Sarri: È un insulto alla cittàLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 condiziona il derby Roma-Lazio: verso anticipo alle 12.30 per evitare sovrapposizioni al Foro Italico. funweek.it Derby di Roma alle 12.30? Sarri non ci sta: Si dimetta chi lo ha pensatoIl derby di Roma potrebbe giocarsi clamorosamente alle 12.30. Questa eventualità è dettata dalla concomitanza degli Internazionali di Tennis. derbyderbyderby.it Verso Roma-Lazio mdst.it/42MXtPo #SportMediaset - facebook.com facebook Roma-Lazio, da domani in vendita i biglietti per il settore ospite: i laziali entreranno I gruppi organizzati avevano già annunciato l'intenzione di disertare il derby, in programma dopo la finale di Coppa Italia x.com