Giornalisti e politici sono venuti alla ribalta dopo che Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, è stato perquisito. Maurizio Gasparri di Forza Italia ha commentato criticamente la situazione, chiedendo alla Rai di intervenire. La vicenda coinvolge anche Sigfrido Ranucci, conduttore del programma, e ha sollevato discussioni sulle modalità di gestione interna dell’emittente. La Rai si trova ora sotto scrutinio, mentre le reazioni continue alimentano il dibattito pubblico sulla trasparenza e l’autonomia dell’azienda.

Mala tempora currunt per Sigfrido Ranucci, Report e il suo consulente chiave Gian Gaetano Bellavia, con la Rai vaso di coccio a farci la figura peggiore, come ricorda Maurizio Gasparri di Forza Italia, che invoca l’intervento di Viale Mazzini. Gli uffici del commercialista milanese, secondo quando scrive il Corriere della Sera di oggi - quotidiano dove lavora la mentore del vicedirettore Rai, Milena Gabanelli - sarebbero stati perquisiti dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura di Milano. L’ipotesi dei pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo è che il professionista 71enne avrebbe indebitamente custodito copia di atti giudiziari di cui si sarebbe dovuto disfare definitivamente dopo la restituzione in tribunale e la deposizione delle sue perizie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bellavia perquisito, ira Gasparri su Ranucci: "La Rai prenda provvedimento"

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