In un'intervista, Andrea Sempio ha espresso il suo punto di vista sulle intercettazioni registrate in auto, chiedendosi cosa possa avere in testa se fosse effettivamente indagato. Ha negato con decisione qualsiasi coinvolgimento e ha anche smentito di essere ossessionato da Chiara Poggi, affermando di non aver mai visto alcune persone di cui si parla nelle indagini. Le sue dichiarazioni arrivano nel momento in cui si prosegue con le procedure legali legate alla vicenda.

Andrea Sempio in esclusiva a Quarto Grado. L’uomo al centro della nuova indagine sul caso di Garlasco è tornato a parlare in televisione per dire la propria sull’accusa, il movente e la presunta ossessione per Chiara Poggi. “Non ho mai visto i video di Chiara”, dice nell’intervista. E alla domanda che tutti si stanno facendo, commenta: “No, non ho ammazzato io Chiara Poggi”. Angela Taccia, in studio, difende il suo assistito: “È indagato, non condannato“. Documenti esclusivi a Quarto Grado Intercettazioni in auto: la risposta L'ossessione per Chiara Poggi Taccia difende Sempio Documenti esclusivi a Quarto Grado Le parole di Andrea Sempio vengono ascoltate in televisione “come mai prima d’ora”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio sbotta sulle intercettazioni in auto: "Se sono indagato cosa posso avere in testa?"

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Garlasco, Sempio intercettato da solo in auto: tentai approccio con Chiara

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