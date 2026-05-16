Garlasco quando il delitto diventa show In tv l’avvocato De Rensis finge di dormire mentre parla Garofano | Irrispettoso

Da circa un anno, le indagini riaperte sul caso di Chiara Poggi hanno attirato l’attenzione dei media, dando vita a un nuovo modo di trattare le vicende giudiziarie in televisione. Durante una trasmissione, l’avvocato presente ha simulato di dormire mentre interveniva un altro avvocato, che ha commentato l’atteggiamento come irrispettoso. Questa scena ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, mentre si continua a discutere del ruolo e del comportamento dei professionisti coinvolti nel processo.

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Garlasco (Pavia), 16 maggio 2026 – Da quando, un anno fa, sono state riaperte le indagini su Andrea Sempio come sospettato del delitto di Chiara Poggi, è nato un nuovo genere televisivo che in qualche occasione è andato oltre le righe. Un genere che spesso lascia in secondo piano le tre vite travolte dall’omicidio (quella della povera Chiara, uccisa, quella di Alberto Stasi, in carcere da dieci anni pur professandosi innocente, quella di Andrea Sempio, che rischia il rinvio a giudizio e una pena pesantissima pur professandosi innocente). pavia - presso tribunale di pavia in corso cavour udienze per omicidio di garlasco, incidente probatorio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, quando il delitto diventa show. In tv l’avvocato De Rensis finge di dormire mentre parla Garofano: “Irrispettoso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco: La condanna di Stasi non blocca il processo a Sempio | Avv. Michele Allamprese Sullo stesso argomento Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire Stasi”“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Delitto di Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Alberto Stasi ha una speranza sempre più crescente”Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – “Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma anche un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra". Nella vicenda di Garlasco ecco un nuovo vecchio indizio che porta ad Andrea Sempio. Dalla rilettura di una intercettazione che risale al 2017 quando fu una prima volta indagato e archiviato per il delitto di Garlasco, sembra che l'amico storico del fratello di x.com Garlasco, quando il delitto diventa show. In tv l’avvocato De Rensis finge di dormire mentre parla Garofano: IrrispettosoNelle trasmissioni che si occupano delle nuove indagini su Sempio il caso ha assunto il rango di genere televisivo a sé, fatto di aspri scontri ma anche prese in giro. Il generale dei carabinieri in c ... ilgiorno.it Garlasco, Andrea Sempio: L'amicizia con Marco? Non penso abbia dubbi su di meDelitto di Garlasco, Andrea Sempio: L'amicizia con Marco? Non penso abbia dubbi su di meIn un'intervista esclusiva, l'unico indagato per il delitto di Garlasco si difende: Sono innocente. Marco? Non credo abbia dubbi su di me ... tgcom24.mediaset.it