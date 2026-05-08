A Garlasco si avvia verso un rinvio a giudizio per l’amico del fratello della vittima nel procedimento che riguarda il delitto di Chiara Poggi. La nuova inchiesta è stata recentemente chiusa e si stanno analizzando le intercettazioni raccolte durante le indagini condotte dalle autorità giudiziarie. Nei confronti di Sempio si concentrano le accuse, mentre le indagini continuano a fare luce sui dettagli della vicenda.

Il cerchio attorno ad Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi sembra essersi stretto tramite una profonda immersione nella sua vita privata, familiare e digitale. Lo si deduce leggendo i contenuti dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari che ieri gli ha fatto notificare la Procura di Pavia, 18 pagine fitte che elencano il materiale a suo carico. Nell’elenco anche 98 intercettazioni realizzate dai magistrati di Brescia nell’ambito del processo per corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Audio richieste espressamente dagli inquirenti pavesi ai colleghi bresciani. Venditti, insieme con la collega Giulia Pezzino, aveva curato l’indagine che nel 2017 si chiuse con l’archiviazione di Sempio per l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, contro Sempio le intercettazioni delle toghe della vecchia inchiesta

Esclusiva Garlasco: Tutte le Intercettazioni che Svelano la Verità sul caso

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