Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, non fornirà dichiarazioni ai magistrati durante l’interrogatorio previsto per domani. I suoi avvocati hanno confermato che non risponderà alle domande, mentre hanno aggiunto che le indagini non sono ancora concluse. Oggi, inoltre, sono state ascoltate come testimoni le gemelle Cappa.

Andrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà della facoltà di non rispondere “. Lo hanno annunciato in una nota i legali di Sempio, a oggi unico indagato nella nuova inchiesta che riscrive il delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007, Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Intanto è prevista per oggi, martedì 5 maggio, la convocazione come testimoni delle cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite nella caserma Montebello, in via Vincenzo Monti a Milano, come persone informate sui fatti. Con loro è stato convocato anche Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà sentito domani a Pavia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Oggi le gemelle Cappa sentite come testimoni

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