In Italia, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con le dichiarazioni dell’indagato, che sostiene di non essere coinvolto nel delitto avvenuto vicino ai Poggi. L’uomo ha affermato di non essere un killer e ha definito l’accusa un fatto atroce che non ha commesso. Il dibattito pubblico si concentra sui presunti soliloqui dell’indagato, che vengono analizzati come elementi chiave nell’indagine.

Il dibattito sul delitto di Garlasco è concentrato su un punto: i presunti soliloqui dell’indagato Andrea Sempio cosa rappresentano? A Quarto Grado hanno mostrato come il 38enne fosse sospettoso che ci potesse essere una cimice nella sua auto - lo dice a un’amica e il loro dialogo è intercettato - per cui quella che alcuni pensano possa essere una confessione, non sarebbe affatto tale, bensì, come afferma lo stesso Sempio un commento a un podcast appena ascoltato. Durante la trasmissione, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha letto in diretta un commento relativo a quanto affermato da Sempio, che avrebbe conversato con persone vicine sulla possibilità di essere arrestato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 e per il quale è stato condannato nel 2015 il fidanzato della giovane Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, parla Sempio: "Non sono un killer, fatto atroce che non ho commesso. Vicino ai Poggi”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Garlasco, le foto inedite di Sempio recuperate dopo 18 anni da un hard disk che sembrava compromesso

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo le ultime notizie: "Non ho commesso questo fatto atroce"Andrea Sempio torna a parlare dopo gli ultimi clamorosi sviluppi delle nuove indagini su Garlasco.

“Mi spaventa l’idea di andare in carcere da innocente. L’orario in cui è stata uccisa Chiara Poggi potrebbe essere spostato? La mia versione non cambia, non ho commesso io l’omicidio”: parla Andrea Sempio“Qualora si vada a processo, c’è ovviamente il rischio di una condanna e la cosa mi fa paura.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco news, Andrea Sempio parla dopo l'accusa di omicidio; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: le nuove indagini riscrivono l'omicidio di Garlasco.

Garlasco, parla Sempio: Non sono un killer, fatto atroce che non ho commesso. Vicino ai PoggiLetto in diretta tv a Quarto Grado un messaggio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi. La sua legale: Questo non è garantismo ... ilgiornale.it

Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiIl dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi che accusano Andrea Sempio per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Tg1. . Caso #Garlasco. Non mancano casi di soliloqui che hanno segnato la storia della cronaca giudiziaria. Con Silvia Balducci il parere di uno psichiatra sul valore di queste presunte confessioni. #Tg1 Silvia Balducci - facebook.com facebook

Garlasco, la famiglia Poggi contro i carabinieri che indagano su Sempio: “Condizionati da contesti opachi" x.com