Garlasco parla il consulente | Con dna riaprimmo il caso ora i pm sono andati molto oltre

In un'intervista, il consulente incaricato ha spiegato che l'analisi del DNA ha portato alla riapertura delle indagini, anche se ha precisato che quei risultati non sarebbero stati sufficienti per incriminare qualcuno. Ha inoltre aggiunto che le autorità giudiziarie sono andate oltre, utilizzando altri elementi nel corso delle indagini. La genetista ha evidenziato i limiti di quel campione genetico, che è risultato parziale e non determinante per provare la colpevolezza di qualcuno.

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AGI - "Con quel Dna abbiamo fatto riaprire l'indagine ma sapevo che con quel Dna non si sarebbe messo in galera nessuno perché è parziale e ha tutti i limiti che la genetista Denise Albani ha poi sottolineato nella sua perizia. Ora con la discovery e la conoscenza di tutte le carte vediamo un quadro investigativo molto ampio e anche inquietante in cui le prove tecniche hanno un ruolo rafforzativo". Il genetista toscano Ugo Ricci è all'origine dell'inchiesta sul delitto di Garlasco assieme all'esperto tedesco Lutz Roewer col quale ha firmato la consulenza della difesa di Alberto Stasi che ha individuato il dna compatibile col ramo paterno di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, parla il consulente: "Con dna riaprimmo il caso, ora i pm sono andati molto oltre" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lotta con il killer, Dna sulle unghie. Super consulente riscrive il caso Poggi Garlasco, consulente dei Poggi: "Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine""La dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del... ? Chiara fu gettata, non spinta: perché il consulente dei Poggi contesta la Bpa della Procura dlvr.it/TSYbzp #Garlasco #ChiaraPoggi #Giustizia #Omicidio #RiconstruzioneDelDelitto x.com Delitto di Garlasco, la nuova perizia dei consulenti: Chiara Poggi fu gettata dalle scale e non spintaUna consulenza dei periti della famiglia di Chiara Poggi potrebbe cambiare completamente la storia del delitto di Garlasco. Secondo questa perizia, che contesta la ricostruzione della Procura ... ilmattino.it Michele Emiliano e l'epopea per evitare di tornare pm. Decaro ci prova per la quarta volta: consulente da 130 mila euro per l'emergenza Ilva reddit Garlasco, parla il legale di Andrea Sempio: Lavoriamo su cinque consulenzeAndrea Sempio è a Roma per colloqui con una psicolog volti a tratteggiarne la personalità. Lo ha detto il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti. virgilio.it