Chiara Poggi avrebbe combattuto con il suo aggressore mentre veniva colpita, lasciando tracce di un tentativo di difesa sulle sue unghie. La scena del delitto mostra segni di una lotta intensa, con evidenze che suggeriscono una resistenza da parte della vittima. Unsuper consulente ha rivisto i dettagli del caso, portando nuove analisi sulla dinamica dell’aggressione.

Chiara Poggi avrebbe lottato a lungo con il suo assassino mentre veniva colpita. E sul suo corpo ci sarebbero tracce del tentativo di difendersi. È l’indiscrezione, lanciata nell’edizione di ieri sera del Tg1, trapelata sul contenuto della consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consegnata lo scorso 23 febbraio alla Procura di Pavia e secretata, non a disposizione delle parti. L’affidamento della consulenza era stata reso noto lo scorso 12 agosto, alla vigilia del 18esimo anniversario del delitto, dal quarto comunicato stampa ufficiale diramato dalla Procura sulle riaperte indagini nei confronti di Andrea Sempio per l’omicidio in concorso (con il già condannato Alberto Stasi o con ignoti). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lotta con il killer, Dna sulle unghie. Super consulente riscrive il caso Poggi

Articoli correlati

Garlasco, il consulente di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all’asciugamano”Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma presso il Laboratorio Genomica.

“Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Di affidabile e certo non c’è nulla”. Cosa è stato detto nell’udienza finale dell’incidente probatorioUn anno fa è stata riaperta l’inchiesta sul delitto di Garlasco e la morte di Chiara Poggi.

Approfondimenti e contenuti su Lotta con il killer Dna sulle unghie...

Temi più discussi: Lotta con il killer, Dna sulle unghie. Super consulente riscrive il caso Poggi; Rifiuti: lotta all’abbandono. Le multe sono raddoppiate. Tante grazie alle ’E-killer’; Delitto di Garlasco: Chiara Poggi ha lottato con il killer. La svolta della perizia Cattaneo, si riapre il mistero; Blitz per stanare i pusher dell'eroina killer: 13 arresti, 110 clienti segnalati.

Lotta con il killer, Dna sulle unghie. Super consulente riscrive il caso PoggiGarlasco, le indiscrezioni del Tg1 sulla perizia di Cristina Cattaneo: Chiara si difese a lungo, un martello l’arma del delitto ... quotidiano.net

Mostro di Firenze, spunta una nuova pista: Indizi collegano l’omicidio di Clelia Cuscito con il killerÈ stata portata all'attenzione degli inquirenti, che indagano sul Mostro di Firenze, una nuova pista investigativa sul caso, il collegamento tra l'omicidio di quattro prostitute, assassinate a Firenze ... fanpage.it

TBILISI È TUA LEOOOOOOOOO Terzo l’anno scorso e primo oggi nella capitale georgiana! Leonardo Valeriani conquista la sua prima vittoria in un Grand Slam di judo! È lui il re dei -73 kg #ItaliaTeam Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate A - facebook.com facebook

Cinquanta anni dal golpe, l'Argentina tra negazionismo e lotta per la memoria. Milei ignora l'evento. Ma il ricordo è vivo, anche la Chiesa in campo. #ANSA x.com