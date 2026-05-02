L'avvocato difensore di Andrea Sempio ha contestato la ricostruzione della Procura riguardo al movente dell’omicidio a Garlasco, sottolineando che manca il tentativo di violenza sessuale. La discussione si concentra sulla mancanza di elementi che possano supportare questa ipotesi, mentre la Procura ha indicato altri elementi a sostegno della propria tesi. La vicenda rimane al centro di un procedimento giudiziario ancora in fase di approfondimento.

Liborio Cataliotti torna a parlare del caso Garlasco, opponendosi alla formulazione del movente che i pm contestano al suo assistito Andrea Sempio indagato per l’uccisione di Chiara Poggi. Una definizione, quella di omicidio volontario legato a un approccio sessuale rifiutato, che il legale aveva già definito “fantasmagorica”. E che ora argomenta ospite di Gianluigi Nuzzi negli studi di Quarto Grado, sottolineando come “manchi il tentativo di violenza sessuale” da parte di Sempio. Cosa ha detto Liborio Cataliotti da Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado" "Non ho mai visto un'accusa di questo tipo" L'accusa della Procura nei confronti di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Liborio Cataliotti contro il movente di Andrea Sempio: "Manca il tentativo di violenza sessuale"

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