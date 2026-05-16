Garlasco le lettere choc della mamma di Sempio a Stasi | Tua madre deve farsi vedere

A Garlasco sono state rese pubbliche due lettere inedite scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indirizzate ad Alberto Stasi mentre quest’ultimo si trovava in carcere. Le lettere sono state rese note alle 14 di sera e contengono espressioni dure e commenti sulla presenza della madre di Stasi. Questa pubblicazione ha suscitato attenzione e discussioni nella comunità locale, senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli sul contenuto specifico delle comunicazioni.

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