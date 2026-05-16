Garlasco le lettere choc della mamma di Sempio a Stasi | Tua madre deve farsi vedere
A Garlasco sono state rese pubbliche due lettere inedite scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indirizzate ad Alberto Stasi mentre quest’ultimo si trovava in carcere. Le lettere sono state rese note alle 14 di sera e contengono espressioni dure e commenti sulla presenza della madre di Stasi. Questa pubblicazione ha suscitato attenzione e discussioni nella comunità locale, senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli sul contenuto specifico delle comunicazioni.
Sono state rese pubbliche per la prima volta a Ore 14 Sera due lettere inedite e dal contenuto molto duro scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e indirizzate ad Alberto Stasi mentre era in carcere.La prima lettera, datata 16 dicembre 2018, contiene tutta la rabbia della donna per la situazione della sua famiglia: "Negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c'era un cartello con scritto "con i soldi e l'amicizia lo metti in c. alla giustizia". Quanto è vero". E ancora: "La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025
Sullo stesso argomento
Le lettere della mamma di Sempio a Stasi: “Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio. Tua mamma ti vede innocente? Faccia una visita oculistica”La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ha scritto due lettere ad Alberto Stasi in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), la...
Garlasco, ecco le lettere della mamma di Sempio a Stasi: «Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio la mattina»Due lettere scritte a mano e dai toni «durissimi», oggi agli atti dell’inchiesta, scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e indirizzate...
Garlasco, cariche d'odio: a Ore 14 Sera le lettere della madre di Sempio a StasiTra i documenti emersi nelle ultime ore nel tormentato caso Garlasco, a colpire non sono solo le intercettazioni o le perizie tecniche, ma due ... iltempo.it
Era lì mentre uccidevano Chiara: Garlasco, la madre di Sempio crolla — È colpa mia Nuove indiscrezioni sconvolgenti nel caso Garlasco e nell’omicidio di Chiara Poggi: una frase choc e il crollo emotivo della madre di Andrea Sempio riaccendono d facebook
Garlasco, frase choc della Borrelli: Ognuno di noi sogna lo stuproOspite a Porta a Porta per discutere sul noto caso Garlasco, la giornalista si è espressa con parole che hanno scatenato critiche e forti polemiche. libero.it