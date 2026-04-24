Garlasco vertice tra i magistrati | Alberto Stasi è innocente? Rivelazioni a Mattino Cinque

A Garlasco si è tenuto un incontro tra i magistrati coinvolti nel caso che vedeva come imputato Alberto Stasi. Durante la trasmissione Mattino Cinque sono state diffuse alcune rivelazioni che hanno riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda. La questione riguarda ora lo stato delle indagini e le possibili novità in attesa di sviluppi ufficiali. La discussione si concentra principalmente sulle nuove evidenze emerse e sulle implicazioni legali del caso.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, alimentando interrogativi e nuove aspettative. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un crescente fermento attorno a una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni, quella legata all’omicidio di Chiara Poggi. Il clima è quello delle grandi occasioni, con sviluppi che potrebbero cambiare nuovamente il corso della storia processuale. >> La notizia sul conduttore gela il pubblico: “Proprio ora no”. Cosa sta succedendo A riaccendere i riflettori è stata la puntata odierna di Mattino Cinque, dove ampio spazio è stato dedicato proprio al caso. Durante il programma si è parlato apertamente di nuovi scenari e soprattutto di una riunione cruciale prevista proprio per oggi, che potrebbe rappresentare un punto di svolta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Garlasco, Lovati assolve Alberto Stasi: "Bugiardo che ha mentito perché minacciato ma è innocente come Sempio"Massimo Lovati è tornato a parlare del caso Garlasco e ha tirato in ballo Alberto Stasi e Andrea Sempio.

La prof di Alberto Stasi: "So da sempre che è innocente", il motivo in una letteraAlberto Stasi per anni è stato dipinto come il "biondino dagli occhi di ghiaccio" che chiama il 118 con una voce, secondo molti, troppo calma per uno...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Tentato depistaggio nelle indagini su Garlasco, depositato un esposto con file audio. Domani vertice Pavia-Milano; Garlasco in Tv, Garofano tuona: Stasi condannato dai giudici, RIS estranei. In Procura esposto contro De Rensis: Salgo sul ring; Garlasco, i pm chiudono l’indagine: Stasi non era sulla scena del crimine.

Delitto di Garlasco, possibile revisione della condanna di Alberto StasiNelle prossime settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Attesa la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ... vanityfair.it

Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziarioAmpio spazio dedicato a Garlasco a Mattino Cinque venerdì 24 aprile 2026, giorno di un vertice che può essere favorevole per Alberto Stasi. libero.it

Ultim’ora sul caso #Garlasco: oggi il vertice tra PM a Milano. Avanza l’ipotesi di Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine e Andrea Sempio coinvolto nel delitto di Chiara Poggi #Mattino5 tutte le mattine in diretta su #Canale5 e in streaming su @mediasetinfini - facebook.com facebook

Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com