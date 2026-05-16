A Garlasco la Procura ha concentrato l’attenzione su lettere e intercettazioni raccolte nel corso delle indagini. Sono emersi dubbi riguardo all’utilizzo dei 60 mila euro raccolti dai familiari. Inoltre, si indaga su chi abbia potuto influenzare le indagini attraverso pagamenti e intercettazioni che non sono state trascritte. Le autorità stanno analizzando i dettagli di queste comunicazioni e le modalità con cui sono state gestite durante le indagini.

? Domande chiave Come sono stati usati i 60 mila euro raccolti dai familiari?. Chi ha influenzato le indagini attraverso pagamenti e intercettazioni mai trascritte?. Perché le versioni dei legisti sulla destinazione dei fondi sono discordanti?. Cosa nascondono le lettere inviate dalla madre di Sempio a Stasi?.? In Breve I genitori di Sempio avrebbero raccolto tra 43.000 e 60.000 euro per l'inchiesta.. Indagati per corruzione risultano l'ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio.. I legali Lovati, Taccia Grassi e Soldani hanno ammesso versamenti di denaro.. Tra il 2018 e il 2019 Daniela Ferrari ha inviato lettere ad Alberto Stasi.. A Brescia si apre un nuovo capitolo giudiziario che coinvolge Andrea Sempio e il caso di Garlasco, grazie a documenti e intercettazioni che mettono in discussione le indagini del 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, la Procura punta su lettere e intercettazioni: nuovi dubbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Garlasco. Un altro testimone in procura è un carabiniere. Le intercettazioni Boom.

Sullo stesso argomento

Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e PaganeStasera 7 maggio nuova puntata de Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni: focus sui casi Garlasco, Pierina Paganelli e strage di Erba tra audio...

Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite: la Procura svela le carte. Cosa è successo oggiIntercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi.

Il più grande passo falso di Sempio, la punta dell'iceberg della Procura, che ha molto di più di quanto pensiamo. L'errore più grande? Giudicare Chiara per il suo silenzio #garlasco x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit

Garlasco: tutti i 21 elementi che secondo la Procura incastrano Andrea SempioLa Procura di Pavia ha ricostruito un mosaico accusatorio che va dall'impronta 33 ai soliloqui in auto, passando per le telefonate a casa Poggi, lo scontrino, le ricerche web e presunti comportamenti ... affaritaliani.it

Garlasco, quali sono i 21 elementi della Procura di Pavia contro Sempio dalle telefonate all'impronta 33Caso Garlasco: i 21 elementi della Procura contro Andrea Sempio. Dal DNA all'impronta 33, tutte le nuove prove sull'omicidio di Chiara Poggi ... virgilio.it