Garlasco la Procura punta su lettere e intercettazioni | nuovi dubbi

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco la Procura ha concentrato l’attenzione su lettere e intercettazioni raccolte nel corso delle indagini. Sono emersi dubbi riguardo all’utilizzo dei 60 mila euro raccolti dai familiari. Inoltre, si indaga su chi abbia potuto influenzare le indagini attraverso pagamenti e intercettazioni che non sono state trascritte. Le autorità stanno analizzando i dettagli di queste comunicazioni e le modalità con cui sono state gestite durante le indagini.

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? Domande chiave Come sono stati usati i 60 mila euro raccolti dai familiari?. Chi ha influenzato le indagini attraverso pagamenti e intercettazioni mai trascritte?. Perché le versioni dei legisti sulla destinazione dei fondi sono discordanti?. Cosa nascondono le lettere inviate dalla madre di Sempio a Stasi?.? In Breve I genitori di Sempio avrebbero raccolto tra 43.000 e 60.000 euro per l'inchiesta.. Indagati per corruzione risultano l'ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio.. I legali Lovati, Taccia Grassi e Soldani hanno ammesso versamenti di denaro.. Tra il 2018 e il 2019 Daniela Ferrari ha inviato lettere ad Alberto Stasi.. A Brescia si apre un nuovo capitolo giudiziario che coinvolge Andrea Sempio e il caso di Garlasco, grazie a documenti e intercettazioni che mettono in discussione le indagini del 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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