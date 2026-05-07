Le Iene stasera su Italia 1 | audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane

Da movieplayer.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. La trasmissione si concentrerà sui casi di Garlasco, Pierina Paganelli e sulla strage di Erba, presentando audio inediti e testimonianze mai ascoltate prima. Verranno mostrate nuove ricostruzioni e approfondimenti sui procedimenti giudiziari relativi a queste vicende.

Stasera 7 maggio nuova puntata de Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni: focus sui casi Garlasco, Pierina Paganelli e strage di Erba tra audio mai ascoltati prima, testimonianze e nuove ricostruzioni. Stasera, giovedì 7 maggio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra i momenti più leggeri della serata, la presenza di Arisa in studio porterà spazio anche all'intrattenimento e al racconto personale. Caso Pierina Paganelli: nuovi audio e versioni contrastanti Gaston Zama torna sul caso di Pierina Paganelli, con nuovi audio mai ascoltati prima. Le registrazioni attribuite a Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, conterrebbero dichiarazioni in cui emergerebbero elementi potenzialmente rilevanti per l'inchiesta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

le iene stasera su italia 1 audio inediti e nuovi dubbi su garlasco e pagane
© Movieplayer.it - Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane

Garlasco Le Iene DIRETTA Commentiamo insieme in diretta il servizio su Garlasco

Video Garlasco Le Iene DIRETTA ?? Commentiamo insieme in diretta il servizio su Garlasco

Notizie correlate

Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e SempioNella puntata del 30 marzo, Massimo Giletti torna su Rai 3 con Lo Stato delle Cose: nuove indiscrezioni sulla perizia di Cattaneo potrebbero...

Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni, ospiti e inchiesteLe Iene tornano su Italia 1 con servizi esclusivi: scandali online, misteri sulla strage di Erba e storie commoventi, tra ospiti in studio e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le Iene Inside stasera su Italia 1: guerra globale e 56 conflitti nel mondo; Le iene, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le Iene: puntate in onda su Italia1; Le Iene presentano: Inside, nuove inchieste dal titolo Droghe e nuove droghe.

le iene stasera suLe Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e PaganeLe Iene torna stasera su Italia 1 con nuovi audio sul caso Pierina Paganelli, dubbi sull’inchiesta di Garlasco e testimonianze inedite sulla strage di Erba. movieplayer.it

le iene stasera suLe Iene Inside stasera su Italia 1: i servizi del 5 maggio: è guerraOggi, martedì 5 maggio, in prima serata su Italia 1, Le Iene presentano: Inside dedica uno speciale alla puntata Droghe e nuove droghe. Un approfondimento che va oltre i titoli e i luoghi comuni per ... radiomusik.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.