Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. La trasmissione si concentrerà sui casi di Garlasco, Pierina Paganelli e sulla strage di Erba, presentando audio inediti e testimonianze mai ascoltate prima. Verranno mostrate nuove ricostruzioni e approfondimenti sui procedimenti giudiziari relativi a queste vicende.

Stasera 7 maggio nuova puntata de Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni: focus sui casi Garlasco, Pierina Paganelli e strage di Erba tra audio mai ascoltati prima, testimonianze e nuove ricostruzioni. Stasera, giovedì 7 maggio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra i momenti più leggeri della serata, la presenza di Arisa in studio porterà spazio anche all'intrattenimento e al racconto personale. Caso Pierina Paganelli: nuovi audio e versioni contrastanti Gaston Zama torna sul caso di Pierina Paganelli, con nuovi audio mai ascoltati prima. Le registrazioni attribuite a Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, conterrebbero dichiarazioni in cui emergerebbero elementi potenzialmente rilevanti per l'inchiesta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane

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