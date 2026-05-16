Garlasco Cataliotti torna ancora sullo scontrino di Sempio | La frase del papà non esiste ironizzano
L’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco, ha commentato le trascrizioni degli audio intercettati che vengono utilizzate come prove. In particolare, Cataliotti ha ribadito che la frase attribuita al padre nel famoso scontrino non esiste. La discussione si concentra sui dettagli delle intercettazioni e sulle interpretazioni delle frasi ascoltate, mentre le parti coinvolte continuano a presentare le proprie argomentazioni davanti al tribunale.
L'avvocato Liborio Cataliotti, che difende Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco, commenta le trascrizioni degli audio intercettati, che intendono contestare. Il commento sul dialogo tra i genitori: "Non esiste la frase secondo cui Giuseppe afferma che lo scontrino l'ha fatto la moglie". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco: la verità sullo scontrino di Andrea Sempio
Sullo stesso argomento
Dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio per Garlasco, spuntano dei messaggi tra la mamma e il vigile del fuocoEmergono nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: lo scontrino del parcheggio che sostiene l’alibi di Andrea Sempio torna sotto esame.
Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: "Sono tutte cavolate"Andrea Sempio respinge le accuse sulla presunta falsità dello scontrino del parcheggio.
Esiste una intercettazione tra Taccia/Lovati/Cataliotti con Sempio? Le uniche che ho visto..in una la Taccia era ancora amica e non legale, e nell'altra Lovati aveva usato il cellulare di una che lavorava in un night #garlasco x.com
Garlasco, Cataliotti: Impronta 33, forse non è di Sempio. Crolla la prova regina?Il giallo di Garlasco continua, non c’è nessuna certezza sull’assassino di Chiara Poggi. Alberto Stasi, infatti, l’unico condannato in via definitiva va verso addirittura una possibile revisione del p ... affaritaliani.it
Delitto di Garlasco | Cataliotti: Stiamo per smontare la consulenza sull’impronta 33 e le scarpeLiborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri da Quarto Grado per parlare di Garlasco: ecco che cosa ha raccontato ... ilsussidiario.net
Andrea Sempio è tornato a parlare dopo gli ultimi sviluppi clamorosi nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Il 38enne, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha rotto il silenzio dopo la chiusura dell’inchiesta della Procura di Pavia, ribadendo ancora un facebook
Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit