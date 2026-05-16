Garlasco Cataliotti torna ancora sullo scontrino di Sempio | La frase del papà non esiste ironizzano

L’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco, ha commentato le trascrizioni degli audio intercettati che vengono utilizzate come prove. In particolare, Cataliotti ha ribadito che la frase attribuita al padre nel famoso scontrino non esiste. La discussione si concentra sui dettagli delle intercettazioni e sulle interpretazioni delle frasi ascoltate, mentre le parti coinvolte continuano a presentare le proprie argomentazioni davanti al tribunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui