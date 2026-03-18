Andrea Sempio ha respinto le ricostruzioni di presunti testimoni secondo cui lo scontrino del parcheggio avrebbe indicato un'ora diversa rispetto a quella dichiarata. Durante un'udienza, ha definito le testimonianze come

Andrea Sempio respinge le accuse sulla presunta falsità dello scontrino del parcheggio. Nel giorno in cui il consulente della procura di Pavia, Paolo Del Checco, chiede una proroga per il deposito dei risultati della perizia informatica sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, il nuovo indagato del caso Garlasco parla dei punti più delicati dell’inchiesta. E torna ad allontanare i sospetti sul tagliando, che rappresenterebbe il suo alibi sul delitto. La mattina dell'omicidio di Garlasco Il rapporto con Alberto Stasi e Chiara Poggi Il video intimo nel pc I testimoni dello scontrino falso La mattina dell’omicidio di Garlasco Intervistato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: "Sono tutte cavolate"

Articoli correlati

Garlasco, Sempio: "Testimoni sullo scontrino? Se ci sono dicono balle"L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi intervistato da Nicola Porro ha ribadito la propria verità: "Ho raccontato quello che ho fatto, non cambio...

Garlasco, Sempio: "Lo scontrino del parcheggio di Vigevano l'ho fatto io, non è un alibi falso, i testimoni dicono balle"In merito alle indiscrezioni sulla nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, che ipotizzerebbe un diverso orario dell’omicidio, Sempio...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

Una selezione di notizie su Andrea Sempio

Discussioni sull' argomento Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: Sono tutte cavolate; Delitto di Garlasco, il grande circo dei consulenti, che litigano sui giornali e in tv.

Garlasco, Andrea Sempio sminuisce i presunti testimoni sullo scontrino del parcheggio: Sono tutte cavolateAndrea Sempio ha respinto le ricostruzioni di presunti testimoni secondo cui lo scontrino del parcheggio sarebbe un falso: cosa ha detto in Tv ... virgilio.it

Garlasco, Andrea Sempio: Vivo tra vuoto e tensione continua | Mi sento come un soldato in trinceaDelitto di Garlasco, Andrea Sempio torna a parlare dell'indagine: Tra vuoto e tensione continua. E torna a contestare gli indizi contro di lui ... ilsussidiario.net

Andrea Sempio ha un rapporto complicato con le donne Poteva essere questo un movente. Stasera a Farwest, alle 21,20 su Raitre #farwest #garlasco - facebook.com facebook

#Garlasco: i dubbi di Andrea Sempio sulla presenza del padre in casa la mattina del delitto #Mattino5 x.com