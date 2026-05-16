Garlasco Andrea Sempio difende Marco Poggi e la famiglia di Chiara | Il punto più basso della vicenda
In un intervento recente, l’avvocato ha commentato la situazione che coinvolge Marco Poggi e la famiglia di Chiara, definendola come il momento più difficile e complesso della vicenda. Sempio ha espresso questa valutazione in risposta alle accuse e alle tensioni che si sono sviluppate, sottolineando come la questione abbia raggiunto livelli estremi. La discussione si concentra ora su aspetti legali e processuali, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sulle motivazioni specifiche.
Per la prima volta dopo le conclusioni delle nuove indagini sul delitto di Garlasco l’indagato, Andrea Sempio, rompe il silenzio. Lo fa, il 38enne, attraverso le telecamere di Quarto Grado per chiarire alcuni punti. In primo luogo, come ha sempre fatto, respinge l’accusa di essere l’assassino di Chiara Poggi. Coglie l’occasione, infine, per prendere le difese del suo amico Marco Poggi e dei suoi famigliari, Giuseppe Poggi e Rita Preda, contro i quali è stato raggiunto “il punto più basso e viscido della vicenda”. Andrea Sempio difende Marco Poggi I possibili sospetti della famiglia di Chiara Poggi Le intercettazioni durante la nuova indagine... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto
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