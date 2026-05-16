Garlasco Andrea Sempio difende Marco Poggi e la famiglia di Chiara | Il punto più basso della vicenda

In un intervento recente, l’avvocato ha commentato la situazione che coinvolge Marco Poggi e la famiglia di Chiara, definendola come il momento più difficile e complesso della vicenda. Sempio ha espresso questa valutazione in risposta alle accuse e alle tensioni che si sono sviluppate, sottolineando come la questione abbia raggiunto livelli estremi. La discussione si concentra ora su aspetti legali e processuali, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sulle motivazioni specifiche.

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