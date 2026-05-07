Garlasco il legale di Marco Poggi difende Andrea Sempio | Quell' intercettazione è una suggestione non una confessione - VIDEO
Il legale di Marco Poggi ha commentato le intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio, affermando che si tratta di una suggestione e non di una confessione. La difesa del fratello della vittima si è pronunciata in merito alle conversazioni registrate, precisando che non costituiscono elementi probatori definitivi. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un video diffuso nelle ultime ore.
Il legale del fratello della vittima difende Sempio dopo quanto emerso dalle intercettazioni; se Sempio dovesse essere rinviato a giudizio, Alberto Stasi potrebbe chiedere la revisione del processo e, se innocente, la restituzione del risarcimento di 850mila euro versato alla famiglia Poggi L.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.
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