Garlasco il legale di Marco Poggi difende Andrea Sempio | Quell' intercettazione è una suggestione non una confessione - VIDEO

Il legale di Marco Poggi ha commentato le intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio, affermando che si tratta di una suggestione e non di una confessione. La difesa del fratello della vittima si è pronunciata in merito alle conversazioni registrate, precisando che non costituiscono elementi probatori definitivi. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un video diffuso nelle ultime ore.