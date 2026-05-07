Garlasco Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio | Non c' entra nulla col delitto

In un'udienza a Garlasco, l'avvocato di Marco Poggi ha dichiarato che il suo assistito non è coinvolto nel delitto che ha portato alla morte di Chiara. Durante la discussione, ha affermato che Andrea Sempio non avrebbe alcuna responsabilità nell'omicidio. La difesa si è concentrata nel sostenere l'estraneità del proprio assistito rispetto ai fatti contestati. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e testimonianze.

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Anche se oggi Andrea Sempio è “braccato e intercettato” resterebbe “una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto”. Lo sostiene Francesco Compagna, l’avvocato di Marco Poggi, dopo il fiume di notizie piovute sulle intercettazioni nell’auto dell’indagato prima della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. L'avvocato di Marco Poggi parla dell'intercettazione Andrea Sempio "non ha attinenza con il delitto" L'intercettazione sul delitto di Garlasco L’avvocato di Marco Poggi parla dell’intercettazione Giovedì 7 maggio Francesco Compagna, l’avvocato di Marco Poggi, ha rotto il silenzio...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio: "Non c'entra nulla col delitto" GARLASCO CROLLA TUTTO! GLI ALIBI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO ERANO FALSI ECCO LE PROVE DEFINITIVE Notizie correlate Intercettazione Andrea Sempio, il legale di Marco Poggi: “Suggestione, non confessione. Viene braccato, ma non c’entra nulla con il delitto”Milano, 7 maggio 2026 – "Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Leggi anche: Delitto di Garlasco, oggi Andrea Sempio in procura: primo faccia a faccia “muto” col pm. Tocca anche a Marco Poggi: la diretta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’avvocato di Marco Poggi ‘difende’ Sempio: Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare; Troppi dati certi incompatibili con questa ricostruzione, il legale di Marco Poggi; Ecco perché la ricostruzione della procura è sbagliata. La tesi dei periti della famiglia Poggi; Marco Poggi, l'interrogatorio del fratello scomparso: perché ha deciso di non parlare mai? Non è in clinica. Garlasco, Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio: Non c'entra nulla col delittoPer l'avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, Andrea Sempio non avrebbe ucciso Chiara e l'unico colpevole del delitto di Garlasco è in carcere ... virgilio.it Garlasco, l'avvocato di Marco Poggi: «Non si cambia realtà con suggestioni mediatiche» VIDEOIl legale di Marco Poggi, Francesco Compagna, afferma che non sono le suggestioni mediatiche a poter modificare la realtà dei fatti sul delitto di Garlasco. L’avvocato commenta ... ilgazzettino.it I genitori di Chiara non hanno cambiato idea per la semplice ragione che conoscono gli atti del processo Stasi meglio di tanti opinionisti. E al momento non vedono nulla che metta in discussione quell’impianto accusatorio». Per Francesco Compagna, legale - facebook.com facebook #Garlasco L'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, ha affermato: “Per chi conosce bene questa vicenda processuale non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti”, in relazione alla trascrizione dell’ x.com