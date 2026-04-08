Ciclismo Seconda gara del Trofeo Michele Scarponi Lo spagnolo Groset Martinez su tutti a Camerino

Nella seconda tappa del Trofeo Michele Scarponi, una gara di ciclismo si è svolta a Camerino con partenza e arrivo nel centro storico. Lo spagnolo Aitor Groset Martinez, appartenente al Team Vangi Tommasini Il Pirata, ha conquistato la vittoria in salita, distinguendosi sugli altri concorrenti. La competizione ha visto la partecipazione di diversi ciclisti, con il percorso che si è snodato tra le strade della città.

Lo spagnolo Aitor Groset Martinez del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha prevalso con autorità in salita a Camerino nella seconda gara abbinata al Trofeo Michele Scarponi con l’arrivo in centro storico. Martinez, 18 anni da compiere il 19 dicembre, ha centrato il secondo successo stagionale dopo il trionfo toscano a Calenzano, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del panorama juniores. Il successo della manifestazione si deve all’impeccabile coordinamento tra l’Avis Frecce Azzurre e la Fondazione Michele Scarponi, che hanno fatto da trait d’union tra i comuni di Filottrano, Castelraimondo e Camerino, assieme alla Regione Marche per la parte istituzionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Seconda gara del Trofeo Michele Scarponi. Lo spagnolo Groset Martinez su tutti a Camerino Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima “zampata” stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in... Due giorni di gara nel segno di Michele Scarponi, simbolo del ciclismo marchigiano scomparso nel 2017La partenza sarà da Filottrano, sua città natale, mentre l’arrivo finale è previsto a Camerino, dove il corridore conquistò una delle vittorie più... Temi più discussi: Trofeo Michele Scarponi, il 3-4 aprile giovani ciclisti nel segno della memoria e della sicurezza stradale; Trofeo Michele Scarponi: 25 squadre al via della corsa juniores; DUE GIORNI MICHELE SCARPONI. CINGOLANI (ECOTEK) FIRMA LA PRIMA PROVA A CASTELRAIMONDO; Trofeo Michele Scarponi: lo spagnolo Aitor Groset Martinez scatenato in salita a Camerino. Ciclismo. Seconda gara del Trofeo Michele Scarponi. Lo spagnolo Groset Martinez su tutti a CamerinoLo spagnolo Aitor Groset Martinez del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha prevalso con autorità in salita a Camerino ... sport.quotidiano.net Ciclismo: Trofeo Michele Scarponi allo spagnolo MartinezDi seguito il comunicato della Federciclismo Marche.Lo spagnolo Aitor Groset Martinez del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha prevalso con autorità in salita a Camerino nella seconda gara abbinata al Tr ... veratv.it Ciclismo: Trofeo Michele Scarponi allo spagnolo Martinez - facebook.com facebook Secondo trofeo Michele Scarponi, giovani ciclisti nel segno della sicurezza stradale. Percorso tra Ancona e Macerata il 3 e 4 aprile, al via 174 atleti juniores #ANSA x.com