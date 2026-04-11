Il circuito mette tutti d’accordo | il sì all’operazione è bipartisan L’unica bocciatura arriva da Piffer

Il consiglio comunale ha approvato con voto unanime, tranne una singola astensione, tre interventi fondamentali per il rilancio dell’Autodromo. La decisione ha visto la partecipazione di diverse forze politiche, che si sono accordate sulla necessità di procedere con i piani di sviluppo. L’unico a opporsi è stato un consigliere, che ha espresso un voto contrario. La delibera riguarda in particolare investimenti e interventi strutturali sul circuito.

Un voto quasi compatto, ma non unanime. Il consiglio comunale ha dato il via libera ai tre interventi chiave per il futuro di Autodromo confermando una larga convergenza politica sul rilancio del circuito. A rompere il fronte del sì è stato il solo voto contrario di Paolo Piffer (Civicamente). "Il nostro è un legame profondo con l’impianto", precisa. Ma proprio questo legame, secondo Piffer, impone cautela: il voto contrario nasce dalla mancanza, a suo avviso, di un equilibrio tra esigenze funzionali, impatto estetico e tutela ambientale. Il nodo è il Parco, "ecosistema di straordinaria fragilità" che - osserva - richiede una protezione assoluta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il circuito mette tutti d’accordo: il sì all’operazione è bipartisan. L’unica bocciatura arriva da Piffer Da Abete a Malagò: il nome di Conte mette d’accordo proprio tuttiLa Gazzetta: "Serve altro per capire che Conte al momento è in vantaggio nella corsa alla panchina azzurra? I principali concorrenti, al momento,... André, accordo Milan-Corinthians: ma un capriccio mette in pericolo l’operazione di mercato. Il Diavolo …È giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André,...