Ganzirri è un luogo caratterizzato da laghi salmastri e antiche torri saracene, testimonianze di un passato storico. La zona è nota per le tradizioni locali legate alla pesca e alla tutela della laguna, che ancora oggi influenzano le attività quotidiane degli abitanti. Tra le caratteristiche principali ci sono le torri di avvistamento risalenti a epoche passate e il ruolo di un personaggio chiamato nassaro, che si occupa di custodire i segreti della laguna.

? Punti chiave Cosa si nasconde tra le antiche torri e i laghi di Ganzirri?. Chi è il nassaro che custodisce i segreti della laguna?. Come si intrecciano la geologia del Beach Rock e la storia locale?. Dove si può prenotare per partecipare a questo itinerario esclusivo?.? In Breve Evento sabato 23 maggio 2026 con due turni alle ore 10.00 e 11.30.. Prenotazione obbligatoria tramite portale FAI per gestire i flussi nella riserva.. Partecipazione organizzata da FAI Messina e Pro Loco Capo Peloro.. Vicesindaco Flavio Santoro promuove l'integrazione tra biodiversità e memoria storica.. Sabato 23 maggio 2026, la Riserva Naturale Orientata Capo Peloro ospiterà l’itinerario guidato denominato Tra Acqua e Torri, un percorso che permetterà di esplorare l’ecosistema dei laghi di Ganzirri attraverso la lente della storia e della biodiversità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ganzirri: un viaggio tra laghi, torri saracene e tradizioni locali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ganzirri tra natura e tradizione: itinerario tra laghi, torri e antichi mestieri nella riserva di Capo PeloroLa laguna di Capo Peloro torna al centro dell’attenzione con un’iniziativa che intreccia natura, storia e tradizioni locali.

Capo Peloro, stretta sulla navigazione nei laghi di Faro e Ganzirri: stop ai motori e nuove regole su ormeggi e controlliEmanata ordinanza della Capitaneria di porto: vietato l’uso di propulsioni a combustione interna negli specchi d’acqua della riserva, consentiti...

Tra Acqua e Torri, a Ganzirri un viaggio tra biodiversità, storia e antichi mestieriLa Riserva Naturale Orientata Capo Peloro ospiterà sabato 23 maggio Tra Acqua e Torri, un itinerario guidato dedicato alla scoperta dell’ecosistema dei laghi di Ganzirri, della storia dell’area lagu ... messinaora.it

Tra acqua e torri, conoscere il lago di GanzirriSabato 23 maggio il percorso esperienziale tra gli antichi mestieri e la molluschicoltura da Tempostretto.it ... msn.com