Natura e incanto | itinerario alla scoperta dell' avifauna di Capo Peloro

Domenica 10 maggio, un'escursione organizzata dall'Associazione Pfm guiderà i partecipanti alla scoperta dell'avifauna di Capo Peloro. L'evento invita gli appassionati di natura a esplorare la zona e ad osservare gli uccelli che popolano questa area. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere meglio gli ambienti naturali e la varietà di specie che si incontrano in questa parte della costa.

Domenica 10 maggio ci sarà una nuova escursione targata Associazione Pfm alla scoperta dell'avifauna di Capo Peloro. ProgrammaAlle ore 10 previsto il ritrovo dei partecipanti a Ganzirri (ME) in P.zza Sacerdote “Antonino Cutugno”, l'escursione partirà alle 10,30. "La Riserva Laguna di Capo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Capo Peloro: "Passeggiando in riva allo Stretto tra scienza e natura"Ma esiste una spiaggia a Messina dove fare una passeggiata in riva al mare osservando una formazione rocciosa preistorica, raccogliendo sulla sabbia... Le Marche che non ti aspetti: alla scoperta dell’Itinerario della BellezzaCi sono angoli dello Stivale che sembrano disegnati apposta per sorprendere, terre dove ogni collina nasconde un segreto e ogni borgo racconta una...