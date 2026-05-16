Gambettola raid notturno nei negozi | ladro entra dai lucernari

Nella notte a Gambettola, un ladro ha preso di mira tre negozi diversi, entrando attraverso lucernari e mettendo a segno dei furti. Secondo quanto riferito, nel caffè Boutique sono stati sottratti alcune bottiglie e una quantità di caffè non precisata. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o feriti legati ai furti.

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? Punti chiave Come ha fatto il ladro a colpire tre locali diversi in una notte?. Quali bottiglie e quanto caffè sono stati rubati al caffè Boutique?. Come potrà il sistema Targasystem aiutare i Carabinieri a identificare il colpevole?. Perché il ladro è dovuto fuggire bruscamente dalla pizzeria Garage 51?.? In Breve Furto di mille euro e dieci bottiglie di liquori al caffè Boutique.. Rottura vetrina laterale su via Gramsci presso il bar gestito da Matteo e Paola.. Intervento dei Carabinieri alla pizzeria Garage 51 dopo l'attivazione dell'allarme.. Indagini basate sulle immagini del sistema di vigilanza Targasystem di Gambettola.. Un ladro ha colpito tre esercizi commerciali nel centro di Gambettola durante la notte, forzando i vasistas per sottrarre denaro e merci a Matteo, Paola e ai titolari di altri locali della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gambettola, raid notturno nei negozi: ladro entra dai lucernari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelfranco, raid notturno nel centro: 5 negozi colpiti dai ladri? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire cinque negozi contemporaneamente? Quali dettagli rivelano le telecamere sulla fuga dei... Leggi anche: Raid notturno a Frattamaggiore, nel mirino il ristorante “Sushi Appeal”: ladro in fuga con il bottino Raid notturno di un ladro in tre attività del centroRaid notturno di un ladro in tre esercizi pubblici nel centro di Gambettola. Forzando le porte d’ingresso dei locali il ladro è riuscito ad introdursi in tutti e tre gli esercizi: il bar-caffè Mazzini ... ilrestodelcarlino.it Gambettola come Rio. Migliaia in centro per la sfilata notturnaGambettola come Rio. Sabato sera è andata in scena una manifestazione spettacolare, unica nel suo genere qui in Romagna, che si richiama un po’ a quelle feste in strada del carnevale brasiliano. La ... ilrestodelcarlino.it