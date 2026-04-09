Raid notturno a Frattamaggiore nel mirino il ristorante Sushi Appeal | ladro in fuga con il bottino

Nella notte, un ladro ha preso di mira il ristorante “Sushi Appeal” in via Massimo Stanzione a Frattamaggiore. Dopo aver tagliato la saracinesca, si è introdotto nell’attività e ha portato via un bottino prima di fuggire. Si tratta dell’ultimo episodio di un furto che si è verificato nell’area nord di Napoli, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui soggetti coinvolti.

Ancora un colpo ai danni di un’attività commerciale nell’area nord di Napoli. Nella notte un bandito ha preso di mira il ristorante “Sushi Appeal”, situato in via Massimo Stanzione, a Frattamaggiore, riuscendo a introdursi all’interno dopo aver tagliato la saracinesca. Una volta dentro, il malvivente ha agito rapidamente: armato di piede di porco, ha forzato la cassa automatica riuscendo a impossessarsi del fondo cassa prima di darsi alla fuga. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Nel video si vede chiaramente l’uomo muoversi indisturbato tra gli ambienti del ristorante, fino a quando entra in funzione il sistema di sicurezza: un allarme fumogeno che in pochi istanti riempie il locale di una densa nube, costringendo il ladro a interrompere l’azione e a scappare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Raid notturno a Frattamaggiore, nel mirino il ristorante “Sushi Appeal”: ladro in fuga con il bottino Il paese nel mirino di un ladro di biciclette elettriche: ruba un bottino da 4.500 euroSi è introdotto in due abitazioni private, ha rubato due e-bike dal valore complessivo di 4. Eurospin ancora nel mirino: nuovo furto notturno, banda in fuga dopo inseguimentoÈ l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi.