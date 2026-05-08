Vitulano il Comune ottiene un milione di euro per la sicurezza del territorio

Il Comune di Vitulano ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro destinato alla sicurezza del territorio. La somma è stata ufficialmente assegnata e l’amministrazione locale ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La delibera di approvazione è stata pubblicata e il denaro sarà utilizzato per interventi specifici di tutela e prevenzione. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Comune.

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Tempo di lettura: 4 minuti Viene accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione Comunale di Vitulano la notizia di un altro importante risultato: l’inserimento tra i beneficiari del decreto del 1° aprile 2026, dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del programma nazionale di contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In un contesto nazionale altamente competitivo, in cui migliaia di comuni italiani hanno presentato istanza di finanziamento, Vitulano si è distinto per qualità progettuale e tempestività delle richieste presentate, ottenendo complessivamente un milione di euro destinati a due interventi strategici per la comunità così distinti: Messa in sicurezza rete stradale per € 600.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano, il Comune ottiene un milione di euro per la sicurezza del territorio Notizie correlate Sicurezza del territorio, Limatola ottiene 1 milione di euro per il Canale TisoTempo di lettura: 2 minutiUn nuovo, fondamentale tassello si aggiunge al mosaico della messa in sicurezza e della riqualificazione del territorio di... Sicurezza, dal Comune di Comune un contributo a difesa delle imprese del territorioAnche per il 2026 confermata l’adesione al Fondo per la Sicurezza della Camera di Commercio. Aggiornamenti e contenuti dedicati VITULANO - Il Comune ottiene 1 milione di euro per la sicurezza del territorio EntiViene accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione Comunale di Vitulano la notizia di un altro importante risultato: l’inserimento tra i beneficiari del decreto del 1° aprile 2026, dei ... realtasannita.it Vitulano (BN). Ufficializzato il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna EremitaVitulano rinnova con profonda devozione e sentita partecipazione i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, fulcro spirituale e identitario della c ... teleradio-news.it