Brancaleone | un milione per salvare le strade e il territorio

A Brancaleone sono stati assegnati un milione di euro per interventi di riqualificazione delle strade Caldara e San Giorgio. La somma rientra in una graduatoria nazionale, collocando il progetto al numero 364 su una lista che comprende oltre mille richieste. La cifra è destinata a migliorare le condizioni del territorio e delle infrastrutture stradali della zona.

? Cosa sapere Brancaleone ottiene un milione di euro per le strade Caldara e San Giorgio.. Il progetto è al numero 364 di una graduatoria nazionale da 1.475 proposte.. Un finanziamento da un milione di euro permetterà finalmente di intervenire sulle criticità strutturali che interessano le strade Caldara e San Giorgio a Brancaleone, dopo che il progetto è stato inserito al numero 364 in una graduatoria nazionale composta da 1.475 proposte. L’amministrazione locale ha ottenuto queste risorse per affrontare la messa in sicurezza di due zone caratterizzate da un alto valore paesaggistico, ma che presentano problemi di percorribilità e rischi legati all’idrogeologia del terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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