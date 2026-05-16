Gabriel Garko si commuove parlando del padre | ‘Dopo il Covid l’ho rivisto morto’ carriera e confessioni intime
Durante un’intervista a “Ciao Maschio”, l’attore ha parlato del rapporto con il padre, rivelando di averlo rivisto ormai morto dopo averlo perso a causa del Covid. Ha anche condiviso dettagli sulla sua carriera, descrivendo momenti difficili e aspetti personali, senza filtri. La conversazione ha toccato sia aspetti professionali sia confessioni intime, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita e sulle sfide affrontate nel corso degli anni.
L’attore si racconta senza filtri a “Ciao Maschio”: dalla “gabbia” vissuta negli anni della carriera fino alla confessione più intima. Gabriel Garko torna a parlare della sua vita privata e lo fa con uno dei racconti più personali degli ultimi anni. Ospite di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, l’attore ripercorre il rapporto con il padre scomparso durante il Covid, il peso vissuto negli anni della carriera e la scelta di celebrare il matrimonio lontano dai riflettori. Ma è soprattutto un passaggio legato agli ultimi giorni del padre ad aver profondamente colpito il pubblico. “Durante il Covid l’ho rivisto solo da morto”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Oggi posso rendermi conto che forse ho vissuto in una gabbia. Mentre ci vivi non te ne rendi conto. Così Gabriel Garko si è aperto senza filtri durante la sua intervista a Ciao Maschio su Rai 1. Seduto di fronte a Nunzia De Girolamo, l’attore ha rivissuto alcun facebook
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