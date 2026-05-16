Gabriel Garko si commuove parlando del padre | ‘Dopo il Covid l’ho rivisto morto’ carriera e confessioni intime

Durante un’intervista a “Ciao Maschio”, l’attore ha parlato del rapporto con il padre, rivelando di averlo rivisto ormai morto dopo averlo perso a causa del Covid. Ha anche condiviso dettagli sulla sua carriera, descrivendo momenti difficili e aspetti personali, senza filtri. La conversazione ha toccato sia aspetti professionali sia confessioni intime, offrendo uno sguardo diretto sulla sua vita e sulle sfide affrontate nel corso degli anni.

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