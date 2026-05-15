Gabriel Garko ha condiviso nuovamente il ricordo del padre, morto nel 2021 a causa del Covid. L’attore ha detto di non aver potuto salutarlo prima della sua scomparsa, un dolore che gli rimane vivo. La perdita del genitore è stata una delle esperienze più difficili della sua vita, e Garko ha espresso il desiderio di ricordare quei momenti. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle vicende legate alla pandemia e alle sue conseguenze personali.

Gabriel Garko torna a parlare di uno dei dolori più profondi della sua vita: la morte del padre, scomparso nel 2021 a causa del Covid. Un ricordo che l’attore ha condiviso con grande emozione durante la sua partecipazione nella puntata di sabato 16 maggio 2026 di Ciao Maschio, dove ha ripercorso quei giorni segnati dalla pandemia e da un addio vissuto in solitudine e lontananza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarkoofficial) “Non è stata una bella esperienza, tante persone l’hanno vissuta come me”, ha raccontato Garko. “Andavi in ospedale e poi non avevi più modo di vedere il tuo caro: è finita lì, l’ho rivisto da morto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gabriel Garko ricorda il padre morto di Covid: “Non sono riuscito a dirgli addio”

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