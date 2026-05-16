Furto in abitazione scatta l' inseguimento | l' auto del ladro finisce nel fiume Ninfa

Da latinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 24 e 38 anni, entrambi residenti a Roma, sono stati denunciati dai carabinieri di Sermoneta dopo un inseguimento che si è concluso con l’auto del sospettato finita nel fiume Ninfa. L’indagine è iniziata a settembre, quando un 70enne del capoluogo ha denunciato un furto nella sua abitazione. Durante le operazioni di polizia, i militari hanno inseguito un veicolo che, alla fine, è stato ritrovato immerso nel corso d’acqua.

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Due uomini, di di 24 e 38 anni, entrambi di Roma, sono stati denunciati dai carabinieri di Sermoneta al termine di un'indagine scaturita dalla denuncia presentata nel mese di settembre da un 70enne del capoluogo, vittima di un furto nella sua abitazione.In quella circostanza i militari erano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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