Furto in abitazione scatta l' inseguimento | l' auto del ladro finisce nel fiume Ninfa

Due uomini di 24 e 38 anni, entrambi residenti a Roma, sono stati denunciati dai carabinieri di Sermoneta dopo un inseguimento che si è concluso con l’auto del sospettato finita nel fiume Ninfa. L’indagine è iniziata a settembre, quando un 70enne del capoluogo ha denunciato un furto nella sua abitazione. Durante le operazioni di polizia, i militari hanno inseguito un veicolo che, alla fine, è stato ritrovato immerso nel corso d’acqua.

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