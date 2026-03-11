Lascia incustodita l’auto di lusso che finisce nel mirino del ladro

Un uomo di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Ortisei in Val Gardena. Nei giorni scorsi, l’individuo è stato coinvolto in una serie di furti, approfittando di auto di lusso lasciate incustodite. L’operazione dei militari si è conclusa con la sua identificazione e denuncia, dopo aver intercettato le sue azioni.

Nei giorni scorsi un'operazione lampo condotta dai carabinieri di Ortisei in Val Gardena ha portato alla denuncia di un uomo di 25 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni di più persone.L'interventoI fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i militari hanno rintracciato il.