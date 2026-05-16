Poche ore prima delle nozze sul Lago di Como, una coppia proveniente dal New Jersey ha subito un furto che ha coinvolto l’abito da sposa. Il furto è avvenuto durante la notte e, fortunatamente, la polizia è riuscita a rintracciare il vestito in strada. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare l’abito, consentendo alla coppia di mantenere i propri piani e di celebrare il matrimonio come previsto. L’evento si è concluso con il matrimonio che si è svolto regolarmente.

Questo matrimonio s’ha da fare. Nonostante tutto e tutti. Dopo esser arrivati dal New Jersey sul Lago di Como per celebrare le nozze, hanno rischiato di dover rinunciare all’abito bianco a poche ore dal fatidico “sì”. È la disavventura a lieto fine vissuta da una coppia di turisti americani, derubati dei propri bagagli e salvati in extremis dal tempestivo ritrovamento effettuato dalla Polizia. Il furto dall’auto in sosta. La dinamica si è sviluppata nel capoluogo lariano. I due promessi sposi avevano temporaneamente parcheggiato la loro vettura in via Ferrari, lasciando le valigie all’interno del baule. Ignoti hanno approfittato della situazione per forzare il veicolo e sottrarre l’intero carico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furto a poche ore dalle nozze sul Lago di Como: i ladri le rubano l’abito da sposa, la polizia lo ritrova in strada e salva il matrimonio

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